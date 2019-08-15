نائب يحذر من عودة داعش في وادي حوران

2019/08/15 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر النائب عن تحالف البناء حسن سالم، من عودة عصابات داعش

الارهابية ثانية بتدبير وإعداد القوات الامريكية.

واوضح سالم في بيـان ان عصابات داعش قد تعود ثانية ومنطلقها وادي

حوران بحماية امريكية وتدريب واعداد قوة مجهزة باحدث السلاح والعتاد

قوامها نحو ثلاثة الاف ارهابي ، وأضاف، انه يتوجب على الحكومة

الايعاز الى القوات المشتركة بكافة صنوفها للقيام بعملية عسكرية

واسعة لتطهير وادي حوران من دنس الارهاب ، وأشار سالم الى انه نبه

في وقت سابق بشان قيام الامريكان بتدريب وتجهيز قوة من جنسيات

مختلفة لتحريكها بين فترة واخرى.

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