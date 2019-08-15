ذا صن: حكومة جبل طارق ستفرج اليوم عن الناقلة الإيرانية

2019/08/15 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس ذكرت صحيفة ذا صن نقلا عن مصادر مقربة من رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو أن منطقة جبل طارق التابعة لبريطانيا ستفرج يوم الخميس عن ناقلة نفط إيرانية كانت قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية قد احتجزتها في البحر المتوسط في يوليو تموز.وذكرت الصحفية أن بيكاردو لن يطلب تجديد أمر احتجاز

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