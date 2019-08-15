القبض على متهم بالارهاب شمال البصرة

2019/08/15 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..افادت قيادة شرطة محافظة ذي قار ، الخميس، بالقاء القبض على احد المتهمين المطلوبين وفق المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب في عملية امنية بمدينة البصرة القديمة.وقال بيان للقيادة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “فوج الطوارىء الثاني المكلف بمهام امنية في محافظة البصرة تمكن من القاء القبض على المتهم المطلوب بناءا على […]

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