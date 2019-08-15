2019/08/15 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي: تكرار الحوادث داخل مخازن السلاح يتطلب تدخلاً حكومياً حازماً) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي: تكرار الحوادث داخل مخازن السلاح يتطلب تدخلاً حكومياً حازماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).