وزير الداخلية يثمن جهود رجال المرور ويوجه بعقد ورش لتوضيح القانون الجديد

2019/08/15 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمن وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري الجهود التي يبذلها رجال المرور في إنجاز معاملات المواطنين، موجهاً بعقد ورش عمل لتوضيح قانون المرور الجديد والعقوبات المناسبة بحق المخالفين.

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