2019/08/15 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهاد طفل وإصابة آخر في قصف مدفعي سعودي على مديرية منبه الحدودية في صعدة شمال اليمن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/15 | 10:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد طفل وإصابة آخر في قصف مدفعي سعودي على مديرية منبه الحدودية في صعدة شمال اليمن) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد طفل وإصابة آخر في قصف مدفعي سعودي على مديرية منبه الحدودية في صعدة شمال اليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).