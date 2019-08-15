الحكم بالمؤبد لاحد حراس شركة بلاكووتر الامريكية بتهمة قتل الابرياء ببغداد

2019/08/15 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نييوز- متابعة

قضت محكمة أميركية ،اليوم الخميس، بسجن حارس سابق في شركة الأمن الخاصة بلاكووتر مدى الحياة بعد اعادة محاكمته بتهم ارتكاب جرائم قتل متهم

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