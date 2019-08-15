2019/08/15 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت المديرية في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" مديرية الاعلام في هيئة الحشد الشعبي تابعت ردود الأفعال التي تلاحقت اثر تصريحات رجل الدين "يوسف الناصري" الذي لا ينتسب للحشد وليس لديه اَي منصب او صفة رسمية وإنما يشغل منصب (الأمين العام لشورى العلماء".وبينت، ان" اذ نشدد على ان اي تصريح فيه إساءة لقواتنا الامنية مرفوضة وبالأخص ضد الجيش العراقي البطل".واكد، ان" ما صدر عن الناصري في احدى البرامج التلفزيونية يمثل إساءة تعبر عن وجهة نظره الشخصية ولا تتعلق بِنَا لا من قريب ولا بعيد".واضاف، انه" ‎ومع محاولة بعض الجهات الاعلامية توظيف هذه التصريحات بشكل غير صحيح بالإشارة الى انها قريبة من منطلقات الهيئة، نهيب بجميع وسائل الاعلام عدم استضافة اي شخص بعنوان الحشد او التحدث باسمه بصفة قيادي او ما شابه وندعو الى التنسيق مع المديرية بهذا الخصوص".وأشارت الى انه" ‎وفِي الوقت الذي نحيي فيه تضحيات وبطولات جيشنا العراقي، نجدد موقفنا بالوقوف ضد الأطراف التي شككت بعقيدته في السابق او التي تسعى للنيل منه في الحاضر، ونؤكد على حماية ما تحقق من منجزات بفضل تضحيات الجيش والحشد في مقارعة الارهاب طيلة السنوات الماضية".انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يرد على دعوت حل الجيش: المصرح لا ينتسب للحشد وليس له صفة رسمية) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يرد على دعوت حل الجيش: المصرح لا ينتسب للحشد وليس له صفة رسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).