تعرف على اسعار الدولار والذهب والنفط وفقا للمركزي العراقي

2019/08/15 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر المركزي في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، إن" اسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة اليوم، كالتالي:سعر بيع للدولار = 120.500دينارا .سعر شراء للـدولار = 119.500دينارا .وأضاف البيان أن" سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1516.38 $"، لافتا إلى أن "سعر برميل النفط:خــــــام برنــت = 59.25 دولارا.نفط الخام الامريكــي = 55.20 دولار.انتهى..م.م

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