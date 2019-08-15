سائرون يكشف عن “تحشيد برلماني كبير” للتصويت على اخراج القوات الامريكية من العراق

2019/08/15 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص ..أكد النائب عن تحالف سائرون صادق السليطي ،الخميس، أن هناك تحشيد برلماني كبير داخل مجلس النواب الإسراع بتشريع القانون خلال المرحلة القادمة، مشيرا الى جمع أكثر ١٠٠ توقيع نائب رافضين لبقاء القوات الأمريكية في العراق.وقال السليطي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن”عدد من اللجان النيابية المعنية كلجنة الدفاع والخارجية والقانونية ستشترك لانضاج القانون […]

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