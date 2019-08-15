الامم المتحدة: العراق فقد 36 مليار دولار خلال خمس سنوات

2019/08/15 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت الامم المتحدة، اليوم الخميس، ان العراق فقد نحو 36 مليار دولار خلال الفترة من عام 2013 حتى نهاية عام 2018 نتيجة عدم الاستقرار السياسي والأمني والحرب على تنظيم داعش.

وبحسب تقرير صادر عن منظمة (الأونكتاد) للتنمية التابعة للأمم المتحدة، فإن "العراق فقد العام الماضي 4.885 مليار دولار مقارنة بفقد 5.032 مليار دولار عام 2017".

واوضحت المنظمة، "كما فقد العرق نحو 6.256 مليار دولار عام 2016 مقارنة بفقد 7.574 مليار دولار عام 2015"، فيما عدت عام 2014 "الأكبر في خسارة استثمارات أجنبية مباشرة حيث فقد العراق نحو 10.176 مليار دولار، فيما فقد 2.335 مليار دولار عام 2013".

وأشارت الى "تراجع حاد للاقتصاد العراقي طوال السنوات الماضية جراء الاضطرابات الأمنية والسياسية والحروب في المنطقة".

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