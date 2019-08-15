الجيش الإيراني: امريكا ستفشل في تشكيل تحالف بحري حقيقي ضدنا

2019/08/15 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد الجيش الايراني، اليوم الخميس، أن "الولايات المتحدة ستفشل في تشكيل تحالف حقيقي في المنطقة ضد بلاده".

وعلق رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية، العميد غلام رضا جلالي، على الأنباء التي تتحدث عن مشاركة إسرائيل في التحالف البحري الأمريكي في الخليج، قائلا، إن "إيران ستدافع بقوة عن مصالحها في مياهها وأينما تقتضي المصالح الوطنية ولا تمازح أحدا في هذا الأمر"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأكد غلام أن "واشنطن تحاول زعزعة أمن الخليج، فيما تسعى طهران إلى تعزيز الأمن الجماعي في المنطقة، وتتابع هذا الأمر المهم في إطار التعاون المشترك مع دول الجوار".

وشدد المسؤول الإيراني على أن إسرائيل هي مصدر الفوضى في جنوب غرب آسيا، حيث تساءل: "كيف يمكن لهذا الكيان اللامشروع تأمين الأمن في الخليج"، متابعا بالقول: "إذا كان الأعداء يسعون لإثارة الحروب فإن جنودنا الشجعان سيوجهون لهم ردا حاسما وقاسيا، وإذا كان الصهاينة قادرون على توفير الأمن فبرأيي ليقوموا بتوفير الأمن لأنفسهم أولا".

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