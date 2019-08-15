2019/08/15 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

قضت محكمة أميركية بسجن حارس سابق في شركة الأمن الخاصة بلاكووتر مدى الحياة بعد إعادة محاكمته بتهم ارتكا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محاكمة عنصر من "بلاك ووتر" لارتكابه مجزرة في العراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محاكمة عنصر من "بلاك ووتر" لارتكابه مجزرة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).