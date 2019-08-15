“بالفديو”.. الحريق الذي اندلع في خط نقل الغاز في البصرة

2019/08/15 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق سيطرت فرق الدفاع المدني في محافظة البصرة، على حريق نشب في انبوب غاز في محطة كهرباء الهارثة شمال المحافظة، ولم تكشف عن حجم الخسائر.

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