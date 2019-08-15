المؤبد لرجل امن اميركي تورط بمجزرة “بلاك ووتر” في بغداد

2019/08/15 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قضت محكمة أمريكية، بسجن حارس سابق في شركة الأمن الخاصة “بلاك ووتر” مدى الحياة بعد اعادة محاكمته بتهم ارتكاب مجزرة عام 2007 أودت بحياة مدنيين عزل في بغداد.وكانت هيئة محلفين فدرالية في محكمة منطقة واشنطن قد دانت الحارس الأمني نيكولاس سلاتن في كانون الاول بارتكاب جريمة من الدرجة الأولى، وهي المرة […]

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