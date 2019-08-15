2019/08/15 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قضت محكمة أميركية بسجن حارس سابق في شركة الأمن الخاصة بلاكووتر مدى الحياة بعد إعادة محاكمته بتهم ارتكاب جرائم قتل لدوره في مجزرة عام 2007 أودت بحياة مدنيين عزل في بغداد.

وكانت هيأة محلفين فدرالية في محكمة منطقة واشنطن قد دانت الحارس الأمني نيكولاس سلاتن في كانون الأول/ديسمبر بارتكاب جريمة من الدرجة الأولى، وهي المرة الثانية التي تجده المحكمة مذنبا بهذه التهمة.ودين سلاتن بقتل أحمد هيثم احمد الربيعي {19 عاما} الذي كان يدرس الطب وقضى مع أكثر من عشرة مدنيين عراقيين على يد حراس بلاكووتر في ساحة النسور في بغداد في 16 كانون الأول/ديسمبر عام 2007.فقد فتح حراس بلاكووتر النار في الساحة أثناء مرافقة موكب دبلوماسي مستخدمين بنادق القنص والمدافع الرشاشة والقنابل دون أي استفزاز بحسب القضية، ما أسفر عن مقتل 14 مدنيا وجرح 18 آخرين.



وتقول الحكومة العراقية إن عدد القتلى كان أعلى.وعمّقت عملية إطلاق النار هذه استياء العراقيين من الأميركيين في البلاد بعد أربع سنوات على إطاحة القوات الأميركية بالنظام البائد كما وأثارت تساؤلات حول اعتماد واشنطن الواسع على الأمنيين المتعاقدين.وتحدى سلاتين المحكمة التي أصدرت الحكم الأربعاء واصفا قرارها بأنه “إجهاض للعدالة لن يستمر طويلا”، وفق صحيفة نيويورك تايمز.وهذه هي المحاكمة الثالثة لسلاتن الذي سقطت إدانته في المرة الأولى ولم تتمكن هيأة المحلفين من التوصل إلى حكم بالإجماع بحقه في المحاكمة الثانية عام 2018.وسلاتن واحد من أربعة حراس من بلاكووتر دينوا عام 2014، والحكم بالسجن 30 عاما الذي صدر بحق الباقين تم نقضه أيضا وستعاد محاكمتهم.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محاكمة عنصر من "بلاك ووتر" لارتكابه مجزرة في العراق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محاكمة عنصر من "بلاك ووتر" لارتكابه مجزرة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).