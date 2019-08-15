وزارة الدفاع تعلق على كلام الناصري وتتوعده بالقضاء

2019/08/15 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت وزارة الدفاع الشعب العراقي العظيم ومن يمثلهم في الرئاسات الثلاث بالوقوف الى جانب الجيش العراقي الباسل بكل صنوفه ومحاسبة كل من يتطاول على الجيش البطل الذي سطر اروع الملاحم في معارك العز والشرف وكان له الدور العظيم في استعادة الارض المستلبة من قبل الارهاب الاعمى.واكدت الوزارة خلال بيان لها حصلت وكالة نون على نسخته دعمها للحشد الشعبي المساند للقوات الامنية فانها تعلن بانها ستقيم دعوى قضائية على المدعو (يوسف الناصري)، الذي طالب بـ "حل" الجيش العراقي.وتفوه بكلمات لا تليق ببطولات هذا الجيش وسفره الخالد على قناة الاتجاه الفضائية.وتعلن الوزارة ان المؤسسة العسكرية هي صمام الأمان وحائط الصد المنيع الذي تستند عليه الدولة العراقية ويحتمي خلفه الشعب بكل أطيافه.وتؤكد الوزارة ان الجيش العراقي البطل لن يقف امام الاصوات النشاز التي تحاول النيل من سيرته التي حقق فيها النصر تلو النصر في معارك التحرير الأخيرة وانه لم يكن يوما جيشا مرتزقا بل هو جيش وطني لم يرفع إلا علم العراق العظيم.وتدعو الوزارة كل عراقي شريف الى ان يرفع علم بلاده عاليا باسم الجيش العراقي لايقاف اي محاولة لتشويه صورة هذه المؤسسة العريقة.وتكرر الوزارة انها لن تقف مكتوفة الايدي امام هذه المحاولات الصفراء للنيل من سفر الجيش الخالد وسيكون القضاء العادل هو الفيصل لايقاف كل تلك المحاولات.وختم البيان عاش الجيش العراقي العظيم صاحب البطولات الخالدة.

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