‏السيد الحكيم: التطاول على الجيش او الانتقاص منه يمثل تطاولا على العراق

2019/08/15 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ان التطاول على الجيش او الانتقاص منه يمثل تطاولا على العراق.

وقال الحكيم في تغريدة على موقع تويتر ان الجيش العراقي يمثل كل العراقيين بجميع انتماءاتهم الدينية والمذهبية والقومية والعرقية من دون تمييز، وان الجيش يستحق أن يقف له الجميع وقفة إجلال كونه المنظومة التي ذادت عن حمى الوطن ودحرت العصابات الارهابية.

وأشار الحكيم الى أن المساس بهذا الجيش المغوار او التطاول عليه او الانتقاص من تضحياته الجسام يمثل تطاولا على العراق.

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