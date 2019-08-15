2019/08/15 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج المنتخب البحريني بلقب بطولة غرب آسيا ، أمس الأربعاء، بعد فوزه على المنتخب العراقي.وقد حسم المنتخب البحريني المباراة التي أقيمت على ملعب كربلاء الدولي ، أمس بنتيجة (1-0) حيث سجل هدف الأحمر البحريني الوحيد اللاعب عيسى موسى في الدقيقة (39).وبهذا الانتصار حققت البحرين بطولة غرب آسيا لأول مرة في تاريخها.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البحرين يتوج بلقب بطولة غرب آسيا النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البحرين يتوج بلقب بطولة غرب آسيا) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البحرين يتوج بلقب بطولة غرب آسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).