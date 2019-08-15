بشرى سارة.. انخفاض درجات الحرارة بهذه المناطق في العراق

2019/08/15 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد المنطقة الوسطى بينها العاصمة العراقية بغداد ومدن الشمال مفاجأة في طقس اليوم الخميس....

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