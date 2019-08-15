2019/08/15 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إبراهيم_جركس النظام العقائدي النصيري{ألوهية علي بن أبي طالب ج2}خلال الفترات السبعة لظهوره في صورة البشر، حمل علي عدّة أسماء، بالرغم من كونه كيان واحد.يقول العالم النصيري البارز الخصيبي [توفي سنة 957م] في مقدّمة كتابه "الهداية الكبرى" أنّ هذا الكتاب يحتوي على أسماء رسول الله محمد وأسماء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وزوجته فاطمة والأئمّة من علي وحتى محمد المهدي.ويستأنف الخصيبي قوله بأنّ هناك ثلاثم......

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