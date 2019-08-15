كمال غبريال - صراعات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

2019/08/15 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كمال_غبريال لعلم من لا يعلم‎: ‎- ‎المسيحيون حتى الآن ورغم مرور 2000 عام، مازالوا غير متفقين على طبيعة الإله الملغز الذي يعبدونه‎.‎- ‎منذ البداية وعلى مدى التاريخ، اختلف آباء الكنيسة صراعاً على النفوذ والثروة، وألبسوا صراعهم دوماً ستارة خلاف ‏لاهوتي، كفروا أو هرطقوا به بعضهم بعضاً.ولم "يقبلوا بعضهم بعضاً" كما تقول صلاة القداس‎.‎- ‎يحدثنا "العهد الجديد" أن الصراع بين رجال الله المتمحور حول ذواتهم......

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