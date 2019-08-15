طهران توجه تحذيرا للقوات الاجنبية في الخليج

2019/08/15 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب قائد البحرية الإيرانية حسين خانزادي القوات الاجنبية المتواجدة في الخليج بمغادرة المنطقة بشكل عاجل، قبل أن تتعرض “للطرد المهين” من هناك.وقال خانزادي في كلمة ألقاها خلال مراسم مسابقات الغوص الدولية التي أقيمت في جزيرة كيش جنوبي إيران :” ان على أعداء المنطقة ، أمريكا وبريطانيا وإسرائيل ، ان يعلموا بان جبهة المقاومة البحرية […]

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