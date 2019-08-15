أسعار النفط تستقر عند 59.35 دولار للبرميل

2019/08/15 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..استقرت أسعار النفط ،الخميس، عقب خسائر حادة تكبدتها أثناء الليل مع ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية على نحو مخالف للتوقعات، وفي الوقت الذي تفاقمت فيه المخاوف بشأن الركود وصدرت فيه بيانات اقتصادية من الصين وأوروبا مخيبة للتوقعات.وبحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش، تراجع خام برنت 13 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 59.35 دولار للبرميل […]

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