نائب: لا نسمح بعودة شركات امنية مدانة بقتل مدنيين الى العراق

2019/08/15 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص ..اكد عضو لجنة الخدمات النيابية عباس يابر العطافي،الخميس، أن هناك شركات أمنية تسببت بمقتل العشرات من العراقيين لايمكن السماح لها العودة مرة أخرى العمل داخل العراق.وقال العطافي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن”لجنة الخدمات النيابية تعتزم متابعة الحديث عن عودة شركات أمنية أجنبية للعراق سيئة الصيت”، مبينا ان” اللجنة ستستضيف الجهات المعنية في […]

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