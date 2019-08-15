2019/08/15 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تابعت مديرية الاعلام في هيئة الحشد الشعبي ردود الأفعال التي تلاحقت اثر تصريحات رجل الدين الشيخ الدكتور يوسف الناصري الذي لا ينتسب للحشد وليس لديه اَي منصب او صفة رسمية وإنما يشغل منصب “الأمين العام لشورى العلماء”، اذ نشدد على ان اي تصريح فيه إساءة لقواتنا الأمنية مرفوضة وبالأخص ضد الجيش العراقي البطل، ونؤكد ان …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يصدر بياناً بشأن التصريحات ضد الجيش النعيم نيوز.

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