2019/08/15 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الداخلية تفتتح مكتبا مروريا لذوي الاحتياجات الخاصة

قررت وزارة الداخلية، الخميس، افتتاح مكتب لتمشية المعاملات

المرورية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وذكرت الوزارة في بيان ان "وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري أمر

بفتح مكتب خاص للمواطنين أصحاب المركبات من ذوي الاحتياجات الخاصة

في دوائر المرور كافة ، مشدداً على وجوب تلبية احتياجاتهم وإنجاز

معاملاتهم بالسرعة اللازمة".واضاف الياسري ان "الجهود التي يبذلها رجال المرور في إنجاز معاملات

المواطنين ، موجهاً بعقد ورش عمل لتوضيح قانون المرور الجديد

والعقوبات المناسبة بحق المخالفين". وقال "لاحظنا أن هناك تحسناً واضحاً في بعض مواقع المرور ولكن هناك

بعض التأخير في إنجاز المعاملات ، موعزاً بتشكيل لجنة عاجلة لإتمام

المتأخرة منها". ودعا إلى إيجاد تنسيق مشترك مع أمانة بغداد لصيانه وتأهيل إشارات

المرور المنتشرة في مختلف طرق وتقاطعات العاصمة ، موجهاً بعقد ورش

عمل لتوضيح قانون المرور الجديد والعقوبات المناسبة بحق المخالفين

بالإضافة إلى توعية سائقي المركبات للتقيد بالإشارات الضوئية

والعلامات المرورية والالتزام بتعليمات رجل المرور.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تفتتح مكتبا مروريا لذوي الاحتياجات الخاصة) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تفتتح مكتبا مروريا لذوي الاحتياجات الخاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).