2019/08/15 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة الداخلية، الخميس، افتتاح مكتب لتمشية المعاملات المرورية لذوي الاحتياجات الخاصة.وذكرت الوزارة في بيان وكالة صدى , ان “وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري أمر بفتح مكتب خاص للمواطنين أصحاب المركبات من ذوي الاحتياجات الخاصة في دوائر المرور كافة ، مشدداً على وجوب تلبية احتياجاتهم وإنجاز معاملاتهم بالسرعة اللازمة”.واضاف الياسري ان “الجهود التي يبذلها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الداخلية تفتتح مكتبا مروريا لذوي الاحتياجات الخاصة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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