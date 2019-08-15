روسيا تجمع 20 مليار روبل من إصدار السندات رغم تقلبات السوق

2019/08/15 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجحت وزارة المالية الروسية للأسبوع الثاني على التوالي في جني الأرباح من طرح السندات في السوق المحلية رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، ما يعزز الثقة بالاقتصاد الروسي.

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