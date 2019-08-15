2019/08/15 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك قسم السلامة المهنية والاطفاء في الشركة العامة لموانئ العراق {احدى تشكيلات وزارة النقل} باخماد حريق اندلع قرب محطة كهرباء الهارثة اثر تسرب غاز انبوب الطاقة المتهالك في نهران بن عمر _الهارثة.وذكر بيان للوزارة وتلقته وكالة صدى , ان “فرق اطفاء الموانئ ساهمت مساهمة فعلية في اطفاء الحريق عبر فصيلها المسمى بالفرقة المقاتلة الاولى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اطفاء الموانئ تساهم في اخماد حريق انبوب غاز الهارثة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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