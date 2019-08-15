رفع الصبات الكونكريتية من امام مبنى مجلس ذي قار

2019/08/15 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اعلن مجلس محافظة ذي قار ، الخميس، عن المباشرة باعمال رفع الصبات الكونكريتية من امام بناية المجلس من اجل تسهيل الحركة المرورية وفي ظل الاستقرار الامني في عموم المحافظة.وقال بيان للمجلس تلقت وكالة المعلومة/، نسخة منه، إن “هذا الاجراء ياتي في اطار سعي الحكومة المحلية التخفيف من الازدحامات المرورية الحاصلة باتجاه مبنى […]

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