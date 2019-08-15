2019/08/15 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

خصص مجلس محافظة بغداد 80 مليار دينار للنهوض بالقطاع الصحي في العاصمة.

وقالت رئيس لجنة الصحة في المجلس ناهدة التميمي لـ"العهد نيوز" ان هذه

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