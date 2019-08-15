الجبوري لـ

2019/08/15 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- خاص

عد عضو مجلس النواب حسن علو الجبوري ان السنة الاولى من عمل الحكومة والبرلمان غير مرضيان للجميع،متوقعاً حصول تغييرات بسيطة على عملها لتلافي

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