الامم المتحدة: العراق خسر 36 مليار دولار في 5 سنوات

2019/08/15 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبحسب تقرير صادر عن منظمة "الأونكتاد"، للتنمية التابعة للأمم المتحدة واطلع عليه موقع "الغدير"، ان" العراق فقد العام الماضي 4.885 مليارات دولار مقارنة بفقد 5.032 مليارات دولار عام 2017".واوضحت المنظمة، انه" كما فقد العراق نحو 6.256 مليارات دولار عام 2016 مقارنة بفقد 7.574 مليارات دولار عام 2015"، فيما عدت عام 2014 "الأكبر في خسارة استثمارات أجنبية مباشرة حيث فقد العراق نحو 10.176 مليارات دولار، فيما فقد 2.335 مليار دولار عام 2013".وأشارت الى ان" تراجعا حادا للاقتصاد العراقي طوال السنوات الماضية جراء الاضطرابات الأمنية والسياسية والحروب في المنطقة".انتهى..م.م

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