وائل كفوري الى القضاء من جديد… هكذا فشلت التسوية مع طليقته انجيلا بشارة

2019/08/15 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المحامي أشرف الموسوي وكيل أنجيلا بشارة طليقة المطرب اللبناني وائل كفوري، فشل التسوية الرضائية الشاملة التي سبق التوصل إليها بين الطرفين المتنازعين.

وقال الموسوي في حديث لقناة LBCI إنه بعدما تمت الموافقة على جزء من الاتفاقيات والاقرارت المقدمة من قبل الطرف الآخر، قدموا إقراراً نسبوه الى بشارة مفاده أنها نفت التصريحات السابقة المتعلقة بتعرضها للعنف من قبل زوجها، ولكن لم تتم الموافقة عليه وتم رفضه بالمطلق كونه غير منطقي ولا يخدم مصلحة الطفلتين واستقرارهما.

وأكّد أنه تم وقف التسوية بعد هذا الاقرار.

ولفت إلى أن كفوري سيمثل خلال الايام القادمة أمام مفرزة جونية القضائية على خلفية الدعوى المقدمة ضده من قبل طليقته عبر وكيليها المحاميان الموسوي وقاسم الضيقة على خلفية اخلاله بالواجبات العائلية والتعرض لها.

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