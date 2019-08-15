“بالفديو”.. الحلبوسي يفتح النار من الانبار على من قبض الأموال باسم النازحين!

2019/08/15 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق زار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار، والتقى عددا من شيوخ المدينة ووجهائها ومثقفيها.وهاجم الحلبوسي خلال كلمة القاها خلال لقائه شيوخ العشائر عددا من المسؤولين السابقين، الذين تاجروا باهالي الانبار بحجة النازحين.

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