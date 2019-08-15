البحرية الايرانية توجه تحذيرا للقوات الأجنبية في الخليج: غادروا وإلا

2019/08/15 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

طالبت البحرية الايرانية، القوات الأجنبية الموجودة في الخليج بمغادرة المنطقة بشكل عاجل، قبل أن تتعرض "للطرد المهين" من هناك.

وقال قائد البحرية الإيرانية حسين خانزادي، خلال مراسم مسابقات الغوص الدولية التي أقيمت في جزيرة كيش جنوبي إيران، إن على أعداء المنطقة أمريكا وبريطانيا وإسرائيل أن يعلموا بأن جبهة المقاومة البحرية الإسلامية في طور التشكيل، وأن عصر نهب ثروات المنطقة قد ولى، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الخميس.

وأضاف أن "عهد استعراضات العدو في مياه الخليج وبحر عمان قد مضى، وأن على الناهبين أن يغادروا المنطقة سريعا وإلا سيضطرون للخروج منها مذلولين".

وقال إن "السلام والأمن الجماعي في البحر بحاجة إلى الصداقة والتعاون والفهم المشترك للمحيط البحري في حين أن القوى الاستكبارية عاجزة عن إدراك هذا الأمر إذ تستغل البحر للغطرسة وفرض ترتيبات أمنية غير مشروعة".

وبشأن مسابقات الغوص التي أجريت في جزيرة كيش ضمن الألعاب العسكرية الدولية بمشاركة العديد من الدول، قال قائد البحرية الإيرانية إنه "وبمعزل عن العداوات العقيمة والمحاولات اليائسة للأعداء، فقد شهدنا عرضا يبعث على الفخر من فرق الغوص العسكرية من قارات العالم الأربع في قلب الخليج الفارسي أي جزيرة كيش الجميلة، منطقة هي اليوم أكثر أمنا واستقرارا رغم استعراض الاستكبار المنافق".

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