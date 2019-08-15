الخبراء الروس يزيدون ارتفاع محطة الفضاء الدولية بمقدار 2 كيلو متر

2019/08/15 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … اعلنت وكالة الفضاء الدولية أن من المقرر ان يتم ، الخميس ، زيادة علو المحطة بمقدار اكثر من 2 كيلومتر بمساعدة الخبراء الروس لتهيئة الظروف الباليستية المثلى لإطلاق وتثبيت المحطة ومركبة الفضاء “سويوز إم إس-14″.ونقلت وكالة سبوتنك الروسية في خبر تابعته وكالة /المعلومة/ أن ” الخبراء الروس سيقومون باجراء العملية هذا […]

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