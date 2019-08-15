كتل سياسية تقود

2019/08/15 | 11:14

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بغداد/ سومر نيوز

كشف النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد البلداوي، الخميس، عن وجود تحرك نيابي "جاد" بين الكتل السياسية...

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