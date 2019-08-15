2019/08/15 | 11:14

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بالصورة..



جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم غد

تأریخ التحریر: : 2019/8/15 11:09

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{بغداد: الفرات نيوز} اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، الخميس، عن جدول رحلاتها ليوم غد الجمعة.

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