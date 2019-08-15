2019/08/15 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كشف النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد البلداوي، الخميس، عن وجود تحرك نيابي “جاد” بين الكتل السياسية لاستبدال الدرجات الوظيفية بسلة واحدة.وقال البلداوي للمركز الخبري الوطني NNC، إن “هناك حراكا جديا بين الكتل السياسية وقد يكون بشكل ناعم لعدم اثارة الإشكاليات الكبرى لعملية استبدال الدرجات الخاصة بسلة واحدة”.وأضاف […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص كتل سياسية تقود “حراكاً ناعماً” لاستبدال الدرجات الخاصة بسلة واحدة المركز الخبري الوطني.

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