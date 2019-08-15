المالكي يدعو الى حسم الجدل حول اسباب حوادث مخازن السلاح

2019/08/15 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الى تدخل حكومي حازم ازاء تكرر الحوادث داخل مخازن السلاح التابعة للحشد الشعبي او القوات الامنية”.وقال المالكي في تغريدة له على تويتر :” ان تكرر الحوادث داخل مخازن السلاح التابعة للحشد الشعبي او القوات الامنية ، يتطلب تدخلا حكوميا حازما ، ويجب حسم الجدل في اسباب هذه […]

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