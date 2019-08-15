2019/08/15 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصادر: حكومة بغداد سترسل رواتب إقليم كردستان العراق الأحد المقبل

كلمة -

بغداد

أفاد مصدر في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة اقليم كردستان

العراق يوم الخميس بان الحكومة الاتحادية سترسل رواتب الموظفين في

الاقليم يوم الاحد المقبل.

وقال المصدر في حديث، إن "وزارة المالية الاتحادية ستقوم بتحويل

المبالغ لحساب وزارة مالية الاقليم في البنك المركزي/ فرع أربيل،

ليتسنى توزيع الرواتب على الموظفين الذين لم يستلموا رواتبهم قبل

عيد الأضحى".

وأضاف، أن "بغداد اعتادت على إرسال المبالغ مطلع كل شهر بحيث تباشر

حكومة الاقليم بالتوزيع يوم 5 أو 6 من كل شهر لكن في الشهرين

الماضيين جرى تأخير الرواتب لأسباب فنية تتعلق بوزارة المالية

الاتحادية ووعدونا بحله".

ويأتي ذلك في وقت تعارض فيه قوى سياسية في بغداد، ارسال رواتب موظفي

الإقليم، بسبب توقف أربيل عن ارسال حصة النفط المتفق عليها،

والبالغة 250 ألف برميل يومياً، الى العاصمة.

وعقب اتهامات وجهت له، رد رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، يوم

الجمعة الماضي، على اتهامه بـ "تفضيل" إقليم كردستان على بقية

المحافظات، فيما أكد تطبق قانون الموازنة بجميع أبوابه.

ونفى عبد المهدي، في لقاء صحفي مشترك مع عدد من وسائل الاعلام،

اتهامه بتفضيل الإقليم على بقية المحافظات في البلاد، قائلاً: إن

"جميع المحافظات العراقية تتمتع بحقوق متساوية، ونريد أن يعيش جميع

العراقيين بشكل جيد"، مبيناً أن "الدفاع عن حقوق شعبنا جميعا هو

الاساس سابقا وحاليا".

وأضاف رئيس الوزراء، أن "محاسبة اقليم كردستان -العراق- على عوائد

النفط، لا تتم عن طريق رواتب الموظفين"، مؤكداً "تطبق قانون

الموازنة بجميع أبوابه، والذي يقول إذا لم يسدد الاقليم 250 ألف

برميل نفط فيجب ان يقتطع منه هذه الحصة".

وتابع، أن "اشكالية تصدير اقليم كردستان -العراق- لأكثر من 250 ألف

برميل نفط يجب أن تحل، والموازنة لم تتطرق لمثل هكذا حالة، ونحتاج

الى بحث وحوار مع الاقليم".

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