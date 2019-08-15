مسؤول محلي في ديالى : جهة متنفذة تدير ملف تغيير مدراء الدوائر لمصالح شخصية

2019/08/15 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد خضر العبيدي عضو مجلس ديالى :” ان هناك جهة متنفذة تدير ملف تغيير مدراء الدوائر وفق منهج المصالح الشخصية وليس الاصلاح وخدمة ديالى”.وقال العبيدي في بيان اليوم:” ان التوازن ودعم الدوائر بدماء جديدة ، شعارات تخفي ما وراءها من اساليب تعتمدها قوى متنفذة في المحافظة ” .واضاف :” ان ديالى شهدت تحركات […]

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