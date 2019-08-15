2019/08/15 | 11:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقال مصدر أمني، لـ(بغداد اليوم)...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اندلاع حريق في مخزن للأدوية بديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-ديالى
اندلع حريقٌ، الخميس، 15 آب، 2019، في مخزن للأدوية بمحافظة ديالى.
وقال مصدر أمني، لـ(بغداد اليوم)...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اندلاع حريق في مخزن للأدوية بديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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