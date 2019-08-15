اندلاع حريق في مخزن للأدوية بديالى

2019/08/15 | 11:56

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بغداد اليوم-ديالى

اندلع حريقٌ، الخميس، 15 آب، 2019، في مخزن للأدوية بمحافظة ديالى.

وقال مصدر أمني، لـ(بغداد اليوم)...





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