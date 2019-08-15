2019/08/15 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الداخلية ياسين الياسري اليوم الخميس، الى محافظة بابل.وذكرت الوزارة في بيان وتلقته وكالة صدى، ان” الياسري ول الى محافظة بابل صباح اليوم، وعقد اجتماعاً هاماً مع اعضاء مجلس المحافظة”.وكانت وثائق رسمية كسفت في الاسبوع الجاري عن العثور على 31 جثة مجهولة الهوية في مناطق شمال محافظة بابل.وتشير الوثائق حصلت وكالة {الفرات نيوز}

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية الياسري يصل الى بابل ويجتمع باعضاء مجلس المحافظة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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