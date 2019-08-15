2019/08/15 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصدر سوري ، اليوم الخميس، بأن أكثر من 100 شركة صناعية وتجارية عراقية ورجل أعمال وتاجر أكدوا مشاركتهم في الدورة الـ61 لمعرض دمشق الدولي. ونقل المصدر عن النائب الأول لرئيس مجلس الأعمال السوري العراقي صادق الموسوي , أن “استمرار انعقاد دورات معرض دمشق الدولي بالرغم من الحرب دليل على حيوية الشعب السوري وتمسكه بخياراته …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 100 شركة عراقية مشاركة في معرض دمشق الدولي النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (100 شركة عراقية مشاركة في معرض دمشق الدولي) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (100 شركة عراقية مشاركة في معرض دمشق الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).