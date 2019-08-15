2019/08/15 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارتعلن شركة الخطوط الجوية العراقية، يوم الخميس، عن جدول مفصل لرحلاتها المخصصة ليوم غد الجمعة 2019/8/16.

ويتضمن الجدول الرحلات المغادرة والقادمة عبر الخطوط الجوية العراقية لمختلف المحافظات العراقية وانحاء العالم، الى جانب رحلات الشركة للعمرة الى الديار المقدسة.

وتأسست الخطوط الجوية العراقية عام 1945 من قبل جمعية الطيران العراقية وكانت تستخدم في بداية نشوئها الطائرات البريطانية، وتعتبر أكبر خطوط للملاحة الجوية في العراق.



انتهى/ ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم غد الجمعة) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم غد الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).