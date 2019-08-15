رغم عدم إيفاء اربيل بالتزاماتها.. الحكومة الاتحادية ترسل رواتب موظفي الاقليم

2019/08/15 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة اقليم كردستان، اليوم الخميس، بان الحكومة الاتحادية سترسل رواتب الموظفين في الاقليم يوم الاحد المقبل.وقال المصدر في حديث صحفي، إن "وزارة المالية الاتحادية ستقوم بتحويل المبالغ لحساب وزارة مالية الاقليم في البنك المركزي/ فرع أربيل، ليتسنى توزيع الرواتب على الموظفين الذين لم يستلموا رواتبهم قبل عيد الأضحى".

وأضاف، "اعتادت بغداد على إرسال المبالغ مطلع كل شهر بحيث تباشر حكومة الاقليم بالتوزيع يوم 5 أو 6 من كل شهر لكن في الشهرين الماضيين جرى تأخير الرواتب لأسباب فنية تتعلق بوزارة المالية الاتحادية ووعدونا بحله".

ويأتي ذلك في وقت تعارض فيه قوى سياسية في بغداد، ارسال رواتب موظفي الإقليم، بسبب توقف أربيل عن ارسال حصة النفط المتفق عليها، والبالغة 250 ألف برميل يومياً، الى العاصمة.

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