الصين تنشر حشودا عسكرية بالقرب من الحدود الادارية لهونغ كونغ

2019/08/15 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … نشرت الصين قوات تابعة للشرطة العسكرية في ملعب رياضي في مدينة شينزن الواقعة على حدود منطقة هونغ كونغ التي تتمتع بحكم ذاتي.وذكرت وكالة فرانس برس في خبر تابعته وكالة /المعلومة/ أن ” شاحنات وآليات مصفحة لنقل الجند تشارك في التدريبات هناك، بينما تزداد المخاوف من إمكانية تدخل الصين لوضع حد لعشرة […]

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